В ООН засудили Росію за обстріл рятувальників у Херсоні

Виконувач обов’язків гуманітарного координатора ООН в Україні Метью Голлінгворт засудив обстріл російськими військами рятувальників у Херсоні, внаслідок чого один із них загинув, ще восьмеро були поранені.

«Це є ще одним прикладом впливу вторгнення Росії в Україну на людей. Мирні мешканці, включно з рятувальниками, захищені міжнародним гуманітарним правом», – наголосив в.о. координатора.

«Жахливо, що вчора в Херсоні, допомагаючи громадам, постраждалим унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, знову загинув рятувальник і кілька рятівників отримали поранення. Від імені гуманітарної спільноти висловлюю співчуття родині загиблого та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Наші думки також з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які працюють у надзвичайно складних умовах задля підтримки людей», – додав він.

Напередодні Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська обстріляли рятувальників у Херсоні, внаслідок чого загинув один співробітник ДСНС, ще вісім поранені.

За даними Офісу генпрокурора, російський обстріл стався близько 13:30 – під час ліквідації групою працівників ДСНС наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.