Тіла після потопу вивозять у невідомому напрямку – Херсонська ОВА про дії окупантів

Після потопу через катастрофу на Каховській ГЕС представники російської окупаційної влади збирають тіла загиблих на лівобережній Херсонщині і відправляють в невідомому напрямку, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

«Всі тіла, які вони знаходять, вони пакують у чорні мішки й вивозять в невідомому напрямку, кажуть, що вони їх везуть на Каланчак. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять до лікарні, вони ставлять будь-який діагноз причини смерті, але не утоплення для того, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, щоб, як завжди, сховати свої злочини», – зазначив представник ОВА.

Речник розповів, що окупанти ігнорують заклики місцевих жителів про те, що треба пройтися по домівках і розібрати завали, бо під ними можуть бути загиблі.

Він припускає, що кількість жертв, зокрема загиблих, може бути дуже великою. Однак українська влада не може це зафіксувати, оскільки немає доступу до цієї території через російську окупацію.

«Все, що ми можемо отримати, – це кількість загиблих з лікарні, поки що це по Олешках – близько 11, стільки ж приблизно і по Голій Пристані», – сказав Толоконніков.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити наведені дані.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 червня в ефірі телемарафону розповів, що на звільненій частині регіону через підтоплення загинули 15 людей, 20 – поранені, зниклими безвісти вважається 31 людина, з них двоє – це діти. Призначений Росією голова так званого уряду окупованої частини Херсонської області Андрій Алексєєнко 18 червня у своєму телеграм-каналі повідомив, що кількість загиблих від затоплення регіону становить 35 осіб.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.