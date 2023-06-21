«Слід переходити від візії до угод і реальних проектів». Зеленський на відкритті Конференції з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський на відкритті Конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні, заявив, що слід переходити від візії до угод і реальних проектів.

«Ми з вами і саме зараз здатні захистити життя і подолати руїни після російської агресії так, щоб перекрити шлях для зла, для будь-яких нових агресій... Світ дивиться, чи зробимо ми нормальне життя так, щоб нашою трансформацією завдати ідеологічної поразки агресору. Дякую Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії, кожній країні, на чиїх майданчиках ми погоджували ключові принципи щодо відновлення. На цій конференції маємо переходити від візії до угод, а від угод до реальних проектів. В Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом», – сказав він.

Зеленський під час конференції назвав п’ять напрямків, в яких Україна почала створювати основи для миру – це потенціал в єдності, стабільності, потенціал зростання, безпеки та потенціал демократії.

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Велика Британія проводить Конференцію з відновлення України цього тижня, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

Конференція з питань відновлення України, яку проводять у Лондоні 21-22 червня, стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.