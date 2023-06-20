Шмигаль розповів про плани на Конференції з відновлення України в Лондоні

У Лондоні почалася Конференція з питань відновлення України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль увечері 20 червня.

«У межах заходу представимо й обговоримо з міжнародними партнерами основні аспекти відбудови: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій в перспективні напрямки, активізацію міжрегіонального партнерства», – перерахував він.

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Шмигаль додав, що українська сторона очікує за підсумками підписання документів, які «прискорять нашу відбудову та розвиток».

Конференція в Лондоні запланована на 21 і 22 червня. Як заявив напередодні президент України Володимир Зеленський, він очікує від неї «консолідації різних міжнародних зусиль, зокрема й великого бізнесу, у підтримці нашого відновлення».