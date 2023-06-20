ООН і Україна планують мобілізувати 300 мільйонів доларів на відновлення громад – Кубраков

Україна та Організація об’єднаних націй створять Фонд відновлення громад, анонсував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 20 червня.

За повідомленням відомства, Кубраков зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, з якою обговорив «реалізацію спільного підходу до відновлення України на рівні громад».

Цей підхід передбачає створення Фонду відновлення громад, пріоритетами якого мають стати відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу.

«Для потреб Фонду планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних п’яти років. Початкове стартове фінансування становить 50 мільйонів доларів», – повідомили в Мінінфраструктури.

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При цьому, за словами Кубракова, успішне відновлення неможливе без продовження реформи децентралізації в Україні.

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.