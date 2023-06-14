Українці бояться корупції під час післявоєнного відновлення – Transparency International

Українці бояться ймовірної корупції під час відновлення країни після завершення бойових дій. Про це повідомляє міжнародна організація Transparency International – на її замовлення якої соціологічне дослідження провела агенція Info Sapiens за підтримки Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».

«73% українців та 80% представників бізнесу серед можливих ризиків найбільше непокоїть повернення корупційних схем у процеси відбудови. 63% громадян і 73% підприємців бояться відсутності контролю і, як наслідок, розкрадання державних коштів. І лише на третьому місці бізнес (45%) та населення (55%) називають повернення воєнних дій», – указано в повідомленні.

«Бізнес, як і населення України, побоюється корупції і повернення недоброчесних практик… Результати дослідження підкреслюють критичну значущість прозорого доступу до інформації, всебічну комунікацію, пояснення планів та того, яким чином громадяни можуть вплинути на ті чи інші етапи відбудови та залучитись на різних етапах», – резюмує результати соціологічного опитування заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок.

За підсумками 2022 року Україна дещо покращила свій показник у рейтингу Індексу сприйняття корупції Transparency International.

Минулого місяця американський науковець Френсіс Фукуяма в інтервʼю NV заявив, що Захід раніше занадто тиснув на Україну у питаннях корупції, переоцінивши її розміри.

«Проблеми, які були великими до війни, такі як олігархічний вплив, корупція і так далі, зараз не є настільки великими. Знаєте, я думаю, що на Заході ми надто переоцінювали корупцію в Україні. І я думаю, що українське суспільство має реальний шанс почати все спочатку… і це дійсно призведе до того, що після війни Україна буде зовсім іншою», – зазначив філософ.

Фукуяма вважає, що якби Захід вжив набагато сильніших санкцій і озброював Україну після 2014 року, повномасштабного вторгнення Росії можна було уникнути.