«Невимовна, навмисна жорсткість». Опис злочинів російської армії в Україні, задокументованих Human Rights Watch

Із 24 лютого 2022 року Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) документує порушення прав людини та правил ведення війни в Україні. Звіти HRW описують катування, страти, зґвалтування, побиття та інші форми насильства, грабежі, обстріли маршрутів евакуації людей та цивільних об'єктів, а також використання заборонених боєприпасів.

«Голос Америки» зібрав описи деяких епізодів воєнних злочинів російської армії на території України, докази яких зібрали правозахисники HRW. Публікуємо їх у хронологічному порядку.

Лютий 2022 року

24 лютого, у перший день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, російські війська завдали удару із застосуванням касетних боєприпасів по лікарні міста Вугледар на Донбасі. В результаті атаки загинули 4 цивільних, ще 10 отримали поранення. Шість із них — медичні працівники. Обстріл пошкодив лікарню, машину швидкої допомоги та цивільні автомобілі.

Касетні боєприпаси зазвичай вибухають у повітрі і викидають кілька десятків чи навіть сотень дрібних субоєприпасів на площі розміром з футбольне поле, залишаючи після себе уламки, що спрацьовують подібно до протипіхотних мін.

Міжнародний договір, підписаний 110 країнами, забороняє застосування касетних боєприпасів через їхню невибіркову дію ураження та тривалу велику небезпеку для цивільного населення. Ні Росія, ні Україна не підписали цей договір.

У період із 27 лютого по 14 березня 2022 року правозахисники HRW задокументували декілька випадків порушення російськими військовими законів ведення війни щодо цивільного населення в окупованих районах Чернігівської, Харківської та Київської областей України.

Серед них:

неодноразові випадки зґвалтування;

два випадки позасудової страти,

а також випадки насильства та загроз для життя цивільних осіб.

російські солдати також грабували будинки.

Закони ведення війни забороняють вбивства цивільних і військовополонених, зґвалтування та інші види сексуального насильства, тортури та нелюдське поводження із захопленими комбатантами та цивільними особами, які перебувають в ув'язненні. Також заборонені грабежі та мародерство.

Командири військ, які знали чи мали підстави знати про такі злочини, але не спробували зупинити їх чи покарати винних, несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини.

За перші 11 днів широкомасштабної агресії Росії у Харкові внаслідок російських авіаударів було пошкоджено цивільні будівлі, включаючи житлові будинки, школи, релігійні споруди та магазини, що перешкоджало доступу людей до продовольства та медикаментів. Обстріли також пошкодили інфраструктуру міста, внаслідок чого цивільне населення втратило життєво важливі послуги, такі як електрика, тепло і вода.

Березень 2022 року

Із 2 березня 2022 року, після того як російська армія оточила Маріуполь, цивільне населення міста залишилося без води, тепло та електропостачання

6 березня російський снаряд потрапив в останню працюючу на той час вежу стільникового зв'язку в Маріуполі, що унеможливило координацію дій у надзвичайних ситуаціях. Місто залишилося повністю без зв'язку.

Постійні обстріли та бомбардування Маріуполя, які здійснювала російська армія, не давали можливості рятувати людей, гасити пожежі, ремонтувати пошкоджені водогони, каналізацію, електро та тепломережі.

При цьому, правозахисники HRW задокументували й безперервні обстріли російськими військовими маршруту евакуації мирних жителів, що грубо порушувало закони ведення війни.

На початку березня 2022 року російські війська вбили та поранили мирних жителів під час восьми атак у Чернігові.

Чотири з цих атак із повітря та землі, правозахисники оцінили як явні порушення законів ведення війни. Це:

3 березня 2022 рок у російські літаки одночасно скинули кілька некерованих бомб, які потрапили на перехрестя у житловому кварталі Чернігова. Загинули 47 цивільних;

у російські літаки одночасно скинули кілька некерованих бомб, які потрапили на перехрестя у житловому кварталі Чернігова. Загинули 47 цивільних; 16 березня обстріл черги за хлібом біля супермаркета , в результаті якого загинули, за даними місцевої влади, не менше 18 людей, а 26 отримали поранення. Усього в цей день внаслідок російських обстрілів було вбито 53 людини.

, в результаті якого загинули, за даними місцевої влади, не менше 18 людей, а 26 отримали поранення. Усього в цей день внаслідок російських обстрілів було вбито 53 людини. і два окремі напади, включаючи один з використанням заборонених касетних боєприпасів, в результаті яких були пошкоджено дві лікарні.

9 березня 2022 року російська армія завдала авіаудару по багатоповерхівці в Ізюмі. Human Rights Watch вдалося достеменно верифікувати особи 44 жертв, але у звіті зазначається, що ймовірно їх було більше.

Десятки мешканців будинку та інші люди з околиць під час авіанальоту ховалися у підвалі будівлі. Снаряд, імовірно, бомба, влучив у середину будівлі, обваливши всі п'ять поверхів центральної частини будинку на підвал і знищивши численні виходи з будівлі. Багато людей, які були у підвалі, загинули під завалами. Обсяг і характер руйнувань може вказувати на те, що військові РФ використали бомбу із серії «ФАБ-500».

Дослідники не знайшли доказів, що будівля використовувалась українською армією як вогнева позиція. Виходячи з показів свідків, ні в момент удару, ні до нього у будинку не було жодного українського військового. П’ятиповерхівка не могла розглядатися як легітимна воєнна ціль. Дослідники не знайшли доказів тому, що російські війська намагалися мінімізувати кількість жертв. Не залежно від того, чи був удар навмисним, атака російських військ є воєнним злочином.

З кінця лютого по березень 2022 року російські війська, які контролювали більшу частину Київської та Чернігівської областей, здійснювали позасудові страти цивільних, піддавали людей катуванням, здійснювали інші види важких злочинів, зокрема і на сексуальному ґрунті.

Так, зокрема, Human Rights Watch задокументувала дев'ять випадків, коли російські війська відкривали вогонь та вбивали цивільних без жодної причини. Наприклад, вдень 14 березня, коли російська колона проїжджала через село Мохнатин, на північний захід від Чернігова, солдати дорогою застрелили 17-річних братів-близнюків та їхнього 18-річного друга.

З 4 по 31 березня російські війська вчинили цілу низку очевидних військових злочинів під час окупації міста Буча.

Human Rights Watch задокументувала багато позасудових страт та невибіркових убивств цивільних у Бучі, яка була окупована російською армією 33 дні.

Кореспондент Радіо Свобода 2 квітня 2022 року, після деокупації Бучі, побачив на вулиці до 10 тіл убитих людей. Журналісти AP нарахували тоді щонайменше 21 тіло у різних місцях Бучі. Тіла однієї групи з дев'яти людей – усі в цивільному – лежали на землі поблизу місця, яке, за словами місцевих жителів, російські окупанти використовували як свою базу. У багатьох жерт були зв'язані за спиною руки, і їх убивали з близької відстані.

Загалом українська влада заявила, що тіла щонайменше 410 мирних жителів були знайдені в районі Києва, який до минулого тижня контролювався російськими військами.

В одному з випадків чоловікові вистрілили в шию, коли він стояв у своїй квартирі на закритому балконі зі своєю родиною, а 9-річну дівчинку поранили в плече, коли намагалася втекти від російських військ.

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