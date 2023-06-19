Зеленський прокоментував рішення Лондона щодо виплати компенсацій РФ Україні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 червня прокоментував намір Великої Британії не знімати санкції з Росії до виплати компенсацій Україні.

Зеленський назвав це «вагомим політичним рішенням».

«І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, – щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором. Це буде справедливо, і я вдячний усім британцям, які підтримують нас на шляху справедливості», – сказав він.

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За словами голови держави, у понеділок під час розмови з прем’єр-міністром Ріші Сунаком він обговорив, зокрема, підготовку конференції з відбудови України в Лондоні. Вона запланована на 21-22 червня.

«Ми очікуємо від неї (конференції – ред.) консолідації різних міжнародних зусиль, зокрема й великого бізнесу, у підтримці нашого відновлення. Відновлення, яке має продемонструвати всьому світові, що свобода є нездоланною», – додав президент.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі 19 червня повідомив, що уряд Великої Британії підготував закон, згідно з яким санкції щодо Росії збережуться доти, доки Москва не виплатить компенсацію Україні.