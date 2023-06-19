Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів телефонну розмову із президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

«Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки», – зазначив глава держави у твітері.

Також Зеленський відзначив «швидку реакцію Світового банку на підрив окупантами Каховської ГЕС, а також співпрацю щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією».

Крім того, президент України запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні й наголосив: «ми зацікавлені у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці».

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.