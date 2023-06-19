Радіо Свобода Weekly: Єврейська спільнота відреагувала на слова Путіна про Зеленського

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Представники єврейської спільноти відреагували на слова Путіна про Зеленського і «ганьбу єврейського народу»

Єврейська конфедерація України виступила із заявою після чергових висловлювань президента РФ Володимира Путіна на адресу українського президента Володимира Зеленського.

«Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, посилаючись на своїх «друзів-євреїв», назвав президента України Володимира Зеленського не євреєм, а ганьбою нації, який потурає неонацизму. І вкотре наголосив на необхідності проведення в Україні так званої «денацифікації». У зв'язку з цим хочемо заявити: Перше. Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу… Друге. У сучасній Україні неонацизму немає. Тим паче, на державному рівні… Третє. Про звинувачення українців у злочинах часів Голокосту. Хочемо нагадати, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю Праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2691 особа, за даними Яд Вашем. За даними ж українських дослідників, українців-праведників налічується понад 15 тисяч», – йдеться у заяві.

Путін уже не вперше проводить паралелі між нацистами і українською владою, очолюваною Володимиром Зеленським, євреєм за етнічним походженням. Більше про це тут

Зеленський відповів Путіну: жодного Patriot не знищено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного комплексу Patriot, які надали західні партнери, не знищили, всі працюють.



«Хоч би хто там у Росії розказував, ніби наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено», – заявив він 18 червня.

За його словами, за 7 днів українські військові знищили майже 30 ракет і близько 50 ударних дронів, запущених Росією. «Окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-а Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі «Калібри» та «Кинджали» під час цих атак були знищені», – додав Зеленський.



Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що російські військові нібито знищили поблизу Києва пʼять комплексів Patriot – більше, ніж їх Україна офіційно отримала. Детальніше про це тут

«Щоб настав кінець імперії, потрібна перемога України» – Макфол

Майкл Макфол – професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола).

В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» він розповів про своє бачення того, яких помилок припустився колективний Захід у відносинах із Росією, про випадковість, яка привела Путіна до влади, і про можливості для закінчення війни вже цього року та майбутнє Росії. Текст інтерв’ю тут

«Усе ще попереду». Президент Чехії прокоментував контрнаступ ЗСУ

Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші дні просувань українських військових на кількох напрямках є його «помірним початком», заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода президент Чехії Петр Павел.

«Ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями», – сказав Павел.

Він також розповів, чи можливий вступ країн НАТО у війну в Україні, чи можливі переговори з Путіним після значного просування ЗСУ та яким він бачить майбутнє Росії. Текст інтерв’ю тут

Дві третини українців вважають, що УПЦ (МП) треба повністю заборонити – КМІС

Дві третини українців, 66%, вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, необхідно заборонити. Такими є результати опитування, яке з 26 травня до 5 червня провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

«За результатами опитування, з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні», – вказують у КМІС.

19% опитаних гадають, що повністю забороняти цю організацію не слід, але держава має встановити контроль та нагляд за УПЦ (МП) (у грудні 2022 року – 24%). З 12% до 6% скоротилося число респондентів, які вважають, що треба розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень із боку представників церкви. Про це тут

84% українців вважають, що російськомовні в Україні не зазнають утисків – КМІС

Більшість українців, 84%, вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 26 травня до 5 червня 2023 року. Рік тому цей показник був ще вищим, тоді він становив 93%.

Лише 8% опитаних вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків та переслідувань в Україні (у травні 2022 року цей показник становив 5%). Детальніше тут

«Так, ми говорили російською, але були українцями» – Ігор Терехов про Харків, своїх синів, декомунізацію і Кернеса

Мер Харкова Ігор Терехов не вірив у повномасштабне російське вторгнення і до останнього сподівався, що великої війни не буде. В інтерв'ю Радіо Свободі він каже, що від СБУ та військових також ніяких попереджень не отримував.

Після 24 лютого, Харків і харків'яни, за словами мера, дуже змінилися. Як приклад таких змін Терехов наводить себе самого: тепер він намагається говорити українською мовою і підтримує декомунізацію, хоча ще два роки тому обіцяв харків'янам, що, за жодних умов, не чіпатиме пам'ятник радянському маршалу Жукову та однойменний проспект у Харкові. «Усі роблять помилки», – констатує Терехов і додає: Путін недооцінив Харків, бо вважав, що місто – проросійське». Текст інтерв’ю за лінком

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Як війська РФ втрачають свої позиції під Бахмутом

Бахмут залишається гарячою точкою. Біля міста йдуть кровопролитні бої. Яку тактику застосовує Україна? Чим відповідає російська армія?

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» у своєму репортажі розповідає про будні українських військових на Бахмутському напрямку, ситуацію поблизу окупованої частини міста і як українські війська проводять штурми на східному фронті. Текстова публікація тут

«Не пройшли фільтрацію». Кого, крім «азовців», судять в РФ?

Кого з полонених українських військових зараз судять у Росії та в чому їх звинувачують? Чому у цьому процесі є і цивільні заручники? До яких термінів їх можуть засудити і чи впливає це на можливість обміну?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Відібрання дітей у Європі, повернення інтернатів в Україну та потреби переселенців. Інтерв’ю з представницею омбудсмена Сусловою

Які найпоширеніші незакриті потреби сімей внутрішніх переселенців? Чому в європейських країнах вже майже 250 випадків відібрання українських дітей соціальними службами та куди в такому випадку повинні звертатися рідні по допомогу? Скільки інтернатних закладів евакуювали за кордон і чи повинні вони повертатися в Україну?

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» розповіла представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова. Текстова публікація тут

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Щоб повернути біженців, слід зберегти їхню українську ідентичність – президент СКУ

Зберегти українську мову та свою ідентичність за кордоном й ухвалити закон про подвійне громадянство – такі базові речі сприятимуть поверненню біженців та решти мігрантів в Україну, вважає президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Світовий конгрес українців як неприбуткова міжнародна організація існує з 1967 року і була заснована у Нью-Йорку. На сьогодні СКУ об’єднує понад 200 громадських організацій у 65 державах світу. До його складу не входять асоціації з України. Частиною СКУ є також Європейський конгрес українців, який координує діяльність українських організацій у 20 державах Європи.

Перебуваючи з нещодавнім візитом у Римі, Павло Ґрод дав інтерв’ю Радіо Свобода. Текст розмови за лінком

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