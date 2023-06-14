Депутатів владної партії у парламенті Грузії обсипали «російськими рублями»

Депутатів владної партії «Грузинська мрія» 14 червня в парламенті обсипали копіями російських рублів. Як передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», інцидент стався безпосередньо у залі засідань.

Перформанс влаштувала жінка на ім’я Крісто Талахадзе. Вона розгорнула антиурядовий транспарант, у якому йшлося про «сплутану орієнтацію» правлячої партії, вигукувала «Ні російській мрії», «Ні російському режиму» та кинула до зали копії російських купюр.

Талахадзе після цього вивели із зали засідань. Вона заявила, що використовуватиме усі способи, щоб висловити протест проти «російського режиму».

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі назвав її поведінку «неадекватною». Лідер «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе стверджує, що Талахадзе є активісткою опозиційного «Єдиного національного руху».

Іраклія Кобахідзе раніше також закидали російськими карбованцями. Акцію влаштувала група студентів Тбіліського державного університету.