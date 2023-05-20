У Грузії активісти прийшли до готелю, де, можливо, зупинилася дочка Лаврова

Уранці 20 травня грузинські активісти прийшли до готельного комплексу Kvareli Lake Resort у регіоні Кахетія – через повідомлення в ЗМІ, що там зупинилася дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова. Готель оточили співробітники поліції.

Як повідомляє кореспондент грузинської служби Радіо Свобода, на мітинг зібралися представники опозиційних партій та активісти з Кахетії та Тбілісі. Вони закидали яйцями мікроавтобуси, які виїжджали з готелю, припустивши, що в них можуть бути члени родини Лаврова. Силовики вже затримали пʼять активістів, які приїхали до готелю, пише Mtavari.

Біля готелю також є колишній член партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія. Він розповів журналістам, що адміністрація готелю підтвердила йому, що в комплексі перебувають члени родини Лаврова, зокрема, його дочка.

Увечері 19 травня грузинський телеканал Mtavari Arkhi повідомив без посилання на джерело, що до Грузії приїхали дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова (Лаврова) із чоловіком Олександром Винокуровим. Як стверджує телеканал, вони приїхали до Кахетії, щоб відвідати весілля брата Винокурова.

Mtavari Arkhi стверджує, що святкування весілля заплановане у Kvareli Lake Resort. Через підготовку до події готель закрили на два дні, уточнює телеканал. При цьому на сторінці готелю у фейсбуці написано, що у них не зупинялися люди з прізвищем Лавров.

«Заявляємо, що прибуття дочки Лаврова в Kvareli Lake Resort не відповідає дійсності, у нас не зафіксовано і раніше не фіксувався подорожувальник із прізвищем Лавров», – сказано в пості.

Журналіст Mtavari Arkhi зателефонував у Kvareli Lake Resort і сказав, що він курʼєр квіткового магазину та на ім'я Катерини Лаврової замовлений букет. Він спитав, чи на місці гостя. Представник готелю, як стверджує телеканал, підтвердив, що букет можна надсилати.