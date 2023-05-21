Georgian Airways оголосила президентку Грузії персоною нон ґрата на своїх літаках

Після того, як президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила грузинській компанії Georgian Airways бойкот за здійснення прямих рейсів до Росії, її директор Тамаз Гаіашвілі заявив, що політику не дозволять піднятися на борт літаків авіакомпанії, поки вона «не вибачиться перед грузинським народом».

Про намір не користуватися послугами авіакомпанії Georgian Airways доти, доки вона літатиме до Росії, Саломе Зурабішвілі сказала 20 травня, коли компанія виконала перший рейс до Москви. Заява прозвучала на тлі протестів опозиції, що продовжуються в країні, у зв’язку з відновленням авіасполучення з Росією.

Президент Росії Володимир Путін раніше у травні підписав указ про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня. Іншим указом він скасував дійсну з 2019 року заборону на польоти російських авіакомпаній і продаж турів до Грузії. Літак російської авіакомпанії «Азимут» 19 травня приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту. Це був перший рейс із Москви до Тбілісі за чотири роки.

З суботи прямі авіарейси почав здійснювати грузинський національний перевізник Georgian Airways. З червня до Грузії почне літати російська авіакомпанія Red Wings, зазначає російське державне агентство ТАСС.

Саломе Зурабішвілі назвала рішення російської влади провокацією і неприйнятним на тлі продовження війни РФ проти України. При цьому грузинський уряд і владна партія «Грузинська мрія» висловилися за відновлення рейсів до Росії. Опозиція Грузії звинувачує уряд країни у проросійських симпатіях.