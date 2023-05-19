Грузія: після відновлення прямого авіасполучення з РФ почалися протести біля парламенту

У центрі Тбілісі в будівлі парламенту Грузії проходить акція протесту проти відновлення прямого авіасполучення з Росією, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.



Як заявляють учасники акції, «відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією створює для країни серйозний ризик, і ми можемо втратити статус країни-кандидата в члени ЄС».



Мітингувальники скандують «Ні російському уряду!», «Ні російським рейсам!».



Президент Грузії Саломе Зурабішвілі негативно відреагувала на приліт російського літака в грузинський аеропорт.



«Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія посадила свій небажаний рейс у Тбілісі. Ні польотам в Росію!» – написала вона в соцмережах.

Вперше з 2019 року сьогодні, 19 травня, літак російської авіакомпанії «Азимут» здійснив прямий рейс Москва – Тбілісі. Цей рейс у тбіліському аеропорту зустрічали акцією протесту. Повідомлялося про щонайменше шістьох затриманих.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені. Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримав рішення РФ про відновлення авіасполучення.