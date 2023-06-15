Дві третини українців вважають, що УПЦ (МП) треба повністю заборонити – КМІС

Дві третини українців, або 66%, вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, необхідно заборонити. Такими є результати опитування, яке з 26 травня до 5 червня провів Київський міжнародний інститут соціології.

«За результатами опитування з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні», – вказують у КМІС.

19% опитаних гадають, що повністю забороняти цю організацію не слід, але держава має встановити контроль та нагляд за УПЦ (МП) (у грудні 2022 року – 24%). З 12% до 6% скоротилося число респондентів, які вважають, що треба розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень із боку представників церкви.

Під час проведення опитування соціологи методом телефонного інтервʼю звернулися до 1029 респондентів у всіх регіонах України, крім окупованого Криму.