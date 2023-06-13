Суд відмовив у задоволенні позову УПЦ (МП) щодо здійснення богослужінь в храмах Верхньої Лаври – Мінкультури

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про здійснення богослужінь в Успенському соборі та Трапезній церкві у Верхній Лаврі, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Представники Чоловічого Монастиря УПЦ не прибули на засідання, подавши клопотання про перенесення, які були відхилені судом як необґрунтовані. Суд, дослідивши матеріали справи, ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ», – йдеться в повідомленні.

Повний текст рішення суду має буде оприлюднено 27 червня.

В УПЦ (МП) заявили, що їхні представники не були на суді «у зв’язку з участю в інших процесуальних діях». Із посиланням на свого адвоката Микиту Чекмана в УПЦ (МП) заявили, що «суд навіть не надав стороні позивача можливості у судовому засіданні надати свої пояснення, поставити відповідачу питання, взяти участь у дебатах та довести як суду, так і громадськості свою правову позицію». Чекман сказав, що після отримання повного тексту рішення суду подаватимуть апеляційну скаргу.

6 червня очільник Мінкультури Олександр Ткаченко повідомив, що комісія МКІП завершила свою роботу в Києво-Печерській лаврі, і тепер УПЦ (МП) має звільнити приміщення Лаври протягом трьох днів. В УПЦ (МП) відповіли: «Дана вимога є незаконною і безпідставною, як і одностороннє розірвання договору, та не підлягає виконанню».

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині, але відмовляється це робити.