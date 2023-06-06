«Не підлягає виконанню» – УПЦ (МП) про вимогу виїхати з Лаври за три дні

В Українській православній церкві (Московського патріархату) назвали незаконною і безпідставною вимогу до них впродовж трьох днів звільнити приміщення Києво-Печерську лавру і передати майно Національному заповіднику.

«Дана вимога є незаконною і безпідставною, як і одностороннє розірвання договору, та не підлягає виконанню, оскільки на сьогодні справа розглядається в судовому порядку і будь-які дії щодо позбавлення права користування УПЦ Лаврою є незаконними», – заявили в юридичному відділі УПЦ (МП).

Там зауважили також, що монастир не підписував акт приймання-передачі, «та відповідно не передавав майно», яким користується, згідно з договором, «який є чинним» і не отримував висновку комісії МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври.

«Також монастир не отримував Акт про результати перевірки, яким начебто встановлені порушення умов Договору користування майном, не отримував документів, на підставі яких зроблено даний висновок. Вказаний Акт монастир неодноразово намагався отримати, однак у відповідь були повідомлення, що запитувана інформація має гриф обмеження доступу «Для службового користування» і тому не може бути надана», – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що комісія МКІП завершила свою роботу в Києво-Печерській лаврі, і тепер УПЦ (МП) має звільнити приміщення Лаври протягом трьох днів.

За його словами, загалом комісія перевірила і повернула у власність держави 79 об’єктів.

«Всі в різних станах. УПЦ (МП) допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З всім цим ще будемо розбиратись», – повідомив міністр.

12 квітня комісія Мінкульту з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснили ситуацію відмовою Мінкульту надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об’єкта на території Києво-Печерської лаври.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.