Новий керівник «Києво-Печерської лаври» розповів про «найбільш кричущу ситуацію» в заповіднику

У державному заповіднику «Києво-Печерська лавра» зафіксована велика кількість порушень, заявив в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» виконувач обовʼязків генерального директора заповідника Максим Остапенко.

«Для мене найбільш кричуща ситуація – це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території Лаври. Загалом 36 обʼєктів, збудовано серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих памʼяток», – сказав він.

Остапенко зазначив, що частина з цих обʼєктів є «малими архітектурними формами» (МАФами) й можуть бути прибрані. Він вказав, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.

«Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині Лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів. Це фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду. І державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини», – зауважив новий очільник заповідника.

Поліція Києва повідомила 13 квітня, що за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври слідчі розпочали кримінальне провадження.

У поліції зауважили, що до них із заявою щодо виявлення пошкоджень і руйнувань одного із корпусів звернулися представники Міністерства культури й інформаційної політики, комісія якого з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.