Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939– 1945 років, йдеться в картці законодавчого акту на сайті Верховної Ради.

Закон «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років» (№9278) передбачає, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься в Україні 8 травня. Вихідний день відтепер також буде 8 травня.

Закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування в офіційній парламентській газеті «Голос України».

Відповідний законопроєкт схвалила Верховна Рада 29 травня.

Раніше у своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крім того, Зеленський повідомив, що 9 травня вже цього року в Україні відзначатимуть День Європи, відповідний указ він підписав 8 травня.

«Щороку 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм», – сказав голова держави.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.