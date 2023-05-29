Парламент встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

В Україні 8 травня відзначатимуть День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – відповідний законопроєкт схвалила Верховна Рада 29 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За документ проголосували 317 народних обранців.

Відомо, що 8 травня буде вихідним днем.

Згідно з текстом законопроєкту, 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи.

Раніше у своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крім того, Зеленський повідомив, що 9 травня вже цього року в Україні відзначатимуть День Європи, відповідний указ він підписав 8 травня.

«Щороку 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм», – сказав голова держави.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.