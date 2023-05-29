Парламент встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

В Україні 8 травня відзначатимуть День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – відповідний законопроєкт схвалила Верховна Рада 29 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За документ проголосували 317 народних обранців.
Відомо, що 8 травня буде вихідним днем.
Згідно з текстом законопроєкту, 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи.
Раніше у своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Крім того, Зеленський повідомив, що 9 травня вже цього року в Україні відзначатимуть День Європи, відповідний указ він підписав 8 травня.
«Щороку 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм», – сказав голова держави.
Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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