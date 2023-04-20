Сейм Латвії заборонив святкування Дня перемоги 9 травня

Сейм Латвії у терміновому порядку ухвалив закон «Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня», заборонивши будь-які заходи, крім тих, що пов’язані з Днем Європи. Про це йдеться на сайті законодавчого органу.

Закон набере чинності наступного дня після оприлюднення.

Його мета – «не допустити загрози та приниження цінностей Латвії як демократичної та національної держави, у тому числі розколу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму та насильства, а також спотвореного відображення історичних подій».

«Всім відомо, що 9 травня – це день, який певна частина суспільства використовує для прославлення тоталітарного та окупаційного режимів, і в наших інтересах запобігти подіям, які підривають наші цінності, розколюють суспільство, прославляють військову агресію та сприяють хибному висвітленню історичних подій», – заявила Ієва Бранте, голова Комісії Сейму з прав людини та зв’язків із громадськістю.

Законом дозволяється проводити 9 травня заходи, покликані висловити солідарність з українським народом та вшанувати пам’ять тих, хто постраждав та загинув в Україні внаслідок російської агресії.

Згідно з документом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) та до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових та розважальних заходів, походів, зборів та пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від органів самоврядування, то він не має права видавати такі дозволи.