Для ЗСУ передали арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 млн дол – ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили про передачу на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака вартістю 1,1 мільйона доларів.

«Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівські області», – повідомила у понеділок пресслужба ДБР.

Повідомляється, що у квітні минулого року за клопотанням ДБР на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушення правил охорони або використання надр.

У березні суд у Львові заарештував активи 62-річної пенсіонерки Ольги Куць, які можуть належати Медведчуку та Козаку. За даними розслідувачів, Медведчук та Козак записали на Куць частки у кількох компаніях, які володіють дорогою землею та нерухомістю у Києві.

У вересні 2022 року українська сторона обміняла Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців. Медведчука затримали у квітні 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за звинуваченням у держзраді. Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні президент України позбавив Медведчука і Козака українського громадянства.

Тарас Козак – соратник Медведчука та власник телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, які були закриті у лютому 2021 року за рішенням РНБО. Проти нього в Україні запроваджені санкції.