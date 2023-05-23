Нафтовидобувна компанія Медведчука за рік повномасштабної війни нарахувала $43 мільйони збитків

Російська нафтовидобувна компанія «НЗНП Трейд», яку контролюють родини колишніх народних депутатів України Віктора Медведчука і Тараса Козака, завершила 2022-ий рік зі збитками у розмірі майже 3,5 мільярди рублів, що у перерахунку складає 43 мільйони доларів. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на бухгалтерський звіт про фінансові результати «НЗНП Трейд» за минулий рік.

У пояснювальній записці за підписом директора компанії ідеться про «суттєву невизначеність у здатності продовжувати неперервно свою діяльність», яку в «НЗНП Трейд» пов’язують зі збільшенням чистого збитку в порівнянні із 2021-им роком.

У компанії також прогнозують, що у майбутньому «на доходи і витрати можуть вплинути події, пов'язані зі спеціальною воєнною операцією (повномасштабною війною Росії проти України – ред.) від 24 лютого 2022 року». Разом із тим, вважають у «НЗНП Трейд», протягом 2022 року війна не вплинула на фінансові показники компанії.

Після обміну на українських військових Віктор Медведчук з’явився в етері пропагандистського каналу RT і повідомив, що створює новий політичний рух, який «розвінчає те, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму». Натомість, як виявили «Схеми», до політичного проєкту долучилися переважно маловідомі політичні коментатори, втікачі та обвинувачені у держзраді.

Восени 2022 року пов’язаний із Віктором Медведчуком російський нафтовий бізнес поповнився двома мережами автомобільних заправок на території Липецької, Тюменської та Курганської областей РФ.

Кума російського президента Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні минулого року. У вересні 2022-го його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.