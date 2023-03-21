Бізнес Медведчука в Росії поповнився двома мережами АЗС – «Схеми»

У вересні 2022 року пов’язаний із Віктором Медведчуком російський нафтовий бізнес поповнився двома мережами автомобільних заправок на території Липецької, Тюменської та Курганської областей.

Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Восени 2022 року менеджмент компаній, задіяних у переробці та експорті нафтопродуктів із російського заводу родини Віктора Медведчука у 2020 році, взяв під контроль дві мережі АЗС у Росії. Ідеться про автозаправки «ЛТК» (наразі працюють сім АЗС у Липецькій області і планується розширення) та «Новый поток» (на території Тюменської та Курганської області працюють 26 заправок).

Загалом ці 33 російські заправки разом із компанією ООО «Трейдпроект» перейшли під контроль менеджменту Медведчука на початку вересня 2022 року. Тоді акції материнської компанії – АО «ГК Маркет» – викупили Тимур Абертасов (працював у компанії «ЮГ Энерго» Оксани Марченко) та Микола Сухов (директор представництва швейцарської NewCoal Trading, через яку нафтопродукти із заводу Медведчука постачалися у США для ExxonMobil).

Крім мережі заправок, АО «ГК Маркет» володіє компанією «АТИ», яка надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В «АТИ» запевняють, що мають «доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії».

«Схеми» звернулися до прессекретаря Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововиявленого бізнесу. Відповіді редакція поки не отримала. Абертасов і Сухов відмовилися від коментарів.

Після обміну на українських військових Віктор Медведчук з’явився в етері пропагандистського RT і повідомив, що створює новий політичний рух, який «розвінчає те, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що Росія буде робити для України план «Б», за яким нібито стоїть Віктор Медведчук.

Кума російського президента Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні минулого року. У вересні 2022-го його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.