Путін заявив, що сили РФ «під Києвом знищили пʼять комплексів Patriot»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що російські військові знищили поблизу Києва більше комплексів Patriot, ніж їх Україна офіційно отримала. Він також повторив тезу про можливість створення «санітарного кордону» між Україною і Росією, але не розкрив, що саме має на увазі.

«Якщо ми під Києвом знищили пʼять комплексів Patriot, то невже нам важко знищити будь-яку будівлю в центрі Києва, але ми не робимо цього з певних міркувань», – заявив Путін 16 червня на Петербурзькому економічному форумі, відповідаючи на запитання про атаки безпілотників на російські території. Він відмовився публічно уточнювати, що це за міркування.

«Усі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо», – зазначив президент РФ. За його словами, атаки на Бєлгородську область і Кремль є спробою спровокувати Москву на дії у відповідь.

Путін повторив, що якщо атаки на прикордонні території РФ продовжуватимуться, Москва розгляне можливість створення «санітарного кордону».

Україна справді отримала від своїх західних партнерів кілька комплексів протиракетної оборони Patriot, але про пʼять таких комплексів на бойовому чергуванні в Україні ніколи не йшлося.

Офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot, кожен із яких має по шість пускових установок. Одну батарею надали США, другу – Німеччина.