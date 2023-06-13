Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів Люксембургу – парламент – ухвалила постанову, в якій визнано Голодомор 1932–33 років геноцидом.



«Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає «Голодомор» в Україні 30-х років геноцидом», – йдеться у повідомленні парламенту Люксембургу у твітері.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це голосування «історичним».

«Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932–1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати», – написав він у твітері.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії за цей час визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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