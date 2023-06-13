«Ми не Киргизія». Браузер викреслює російську колоніальну назву Киргизстану

АЛМАТИ – Творча команда веб-дизайнерів з Киргизстану розробила додаток до браузера, який проводить лінію під російським минулим країни, закреслюючи жирною червоною лінією її колишню колоніальну назву.

Група Birtops зі столиці Киргизстану, Бішкека, виграла золоту медаль на регіональному фестивалі маркетингу в Мінську під назвою «Білий квадрат».

Вони отримали свій приз за новий веб-плагін під назвою «Ми Киргизстан», який автоматично виправляє користувачів у разі використання назви «Киргизія» – російського колоніального та радянського позначення їхньої тепер незалежної країни – словом «Киргизстан».

Це поштовх для киргизів, які вважають назву «мозолем» у прямому сенсі, але розробники кажуть, що головна мета проекту – привернути увагу до того, що вони називають образою національної гордості та суверенітету.

«Це був свого роду наш протест проти того, що після понад 30 років незалежності нашу країну все ще називають Киргизією», – розповів Радіо Свобода про свій проєкт Нурсултан Бакит, креативний директор Birtops.

Це був свого роду наш протест проти того, що після понад 30 років незалежності нашу країну все ще називають Киргизією

Користувачі, які бажають завантажити We Are Kyrgyzstan як розширення для Google Chrome, також знайдуть посилання на петицію з проханням до всіх російськомовних називати країну за офіційною назвою Киргизька Республіка або Киргизстан.

Петиція, яка набрала кілька сотень підписів, була заблокована протягом тижня одразу після того, як з’явилася в мережі наприкінці квітня, і цей факт Бакит пояснив хвилею скарг від росіян, коли Birtops почали просувати ініціативу.

«Вам просто потрібно виконати пошук в Інтернеті або переглянути будь-яку кількість відео блогерів, які відвідали нашу країну», щоб побачити, наскільки поширеним є використання «Киргизії», – сказав він.

Промоутер також додав, що проблема загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, через що минулого року тисячі росіян призивного віку втекли до Киргизстану.

Що в імені?

Назви є давніми предметами суперечок у країнах колишнього Радянського Союзу. А війна Росії проти України ще з моменту захоплення Криму у 2014 році, лише посилили ці спори.

Інтернет-кампанія, розпочата МЗС України, допомогла запровадити транслітеровану форму українського написання «Kyiv» для столиці замість «Кiev», що було транслітеровано з російського написання.

Ще одна болюча проблема для українців – це використання російського прийменника «на», коли йдеться про те, що відбувається всередині України, а не «в Україні», які це використовуються для суверенних утворень.

В англійській мові еквівалентним помилковим словом Україна є «the Ukraine».

Для інших людей Алма-Ата може викликати приємні, ностальгічні почуття. У мене вона асоціюється з СРСР і тим, що наша культура була стерта

У Казахстані, північному сусіді Киргизстану, за радянських часів називали найбільше місто країни Алмати, яке в Росії все ще називають Алма-Атою. І це може бути непростою темою з різних причин.

Слова «alma» і «ata» англійською перекладаються як «яблуко» і «дідусь».

Але хоча історична назва міста Алмати, ймовірно, була пов’язана з великою кількістю фруктів у регіоні, деякі жителі вважають використання дефіса та народного посилання на «дідуся» для радянської назви ганебним нав’язуванням.

«Для інших людей Алма-Ата може викликати приємні, ностальгічні почуття. У мене вона асоціюється з Радянським Союзом і тим, що наша культура була стерта, а на її місці насаджена нова, яка імітує казахську культуру, але позбавлена будь-якої культури, позбавлена значення», – сказала активістка Айдана Айдархан.

Дискусія щодо імен є «серйознішою, ніж може здатися на перший погляд», – стверджує вона.

«Тому що спочатку вони не визнають назву, а потім не визнають суверенітет», – сказав Айдархан Радіо Свобода.

«Зона впливу»

Офіційна назва Киргизстану російською – «Кыргизская Республика», альтернативна офіційна назва – Кыргизстан. Російська офіційна назва країни транслітерується як «Киргизская Республика» з написанням, яке містить кириличне «и» (транслітерується як «i»), а не кириличне «ы», яке перетворюється на латинське «y» в англійській мові.

Важливо те, що противники перекладу, який роблять в Москві, вважають, що мова не є аргументом для використання киргизької, оскільки російська мова має конституційний статус у Киргизстані поряд із державною мовою, киргизькою.

У цьому сенсі, враховуючи те, що і «Киргизстан», і «Киргизская Республика» з'являються в російськомовній версії Конституції, Москва оспорює повноваження Киргизстану визначати, як країна пишеться спільною мовою двох країн, скаржаться вони.

Статус російської мови в Киргизстані, безумовно, важливий для Москви.

Про це стало ясно під час недавнього брифінгу в МЗС Росії, на якому речниця міністерства Марія Захарова дала детальну відповідь на запитання ЗМІ про плани Киргизстану розвивати та розширювати використання киргизької мови через новий закон про державну мову, який отримав підтримку законодавців. в парламенті.

2 червня Захарова заявила, що Росія розраховує на те, що її союзник «Киргизія» проводитиме «зважену мовну політику».

Москва розглядає Киргизстан як частину своєї «зони впливу», де вона може диктувати умови

Вона також висловила стурбованість тим, що закон може створити проблеми для громадян цієї середньоазійської країни, які не говорять «киргизькою».

«Поки російська [мова] має статус офіційної, країна зветься Киргизстан», – йдеться в одному з більш м’яких закидів киргизів на коментарі Захарової в Twitter.

«Коли російська втратить цей статус, тоді можете називати нас як завгодно».

Наразі немає жодних ознак того, що Киргизстан планує позбавити російську мову її офіційного статусу, крок, який напевно спровокує кризу у відносинах.

Проте постійне вживання «Киргизії» додає сумнівів у тому, що відносини з Москвою є відносинами «взаємної поваги та розуміння», сказав Радіо Свобода Семетей Аманбеков, головний редактор новинного сайту Bulak.kg.

І в пастку потрапляє не лише Кремль і його державні ЗМІ.

Деякі незалежні російські ЗМІ, включно з «Медузою», які працюють в еміграції, також зазнали критики через використання колоніальних термінів.

У 2018 році ризький веб-сайт викликав гнів через пост у соцмережі, у якому він виклав свій оновлений посібник для колишніх радянських республік, включаючи «на Україні» замість «в Україні». Потім видання додало: «Білорусія, Киргизія, Молдавія. Вибачте всі».

Відтоді «Медуза» змінила свій стиль для всіх цих чотирьох країн і тепер називає Алмати такою ж назвою, як називають у Казахстані після здобуття незалежності.

Але Аманбеков сказав, що мало ознак того, що офіційна Москва відмовиться від вживання назви «Киргизії».

Це в поєднанні зі скаргами російських політиків на мовну політику свідчить про те, що Москва розглядає Киргизстан як частину своєї «зони впливу», де вона може «диктувати умови», сказав Аманбеков.

(Автором статті є журналіст Радіо Свобода Кріс Ріклетон, який базується в Алмати)