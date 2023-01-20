Киргизстан: парламент зробив киргизьку мову робочою для органів влади

Депутати парламенту Киргизстану в Бішкеку 18 січня ухвалили законопроект «Про державну мову Киргизької Республіки» у першому читанні, повідомляє регіональна служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик» 19 січня.

Члени Жогорку Кенеша ухвалили документ, який передбачає встановлення правових засад застосування державної мови та здійснення державної мовної політики. За ухвалення законопроєкту проголосували 75 депутатів.

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При цьому один із парламентарів Карим Ханджеза заявив, що важливо розробити методику, спрямовану на легке та ефективне вивчення державної мови.

«Нині немає спрощених методів навчання державній мові», – сказав Ханджеза.

У законопроєкті про державну мову, ініціатором якого виступили Національна комісія з державної мови та кабінет міністрів, зазначено, що робочою мовою органів влади має бути киргизька мова.

Згідно з запропонованими поправками, депутатам Жогорку Кенеша хочуть дати право затверджувати алфавіт киргизької літературної мови, а також правила орфоепії.

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У чинній нормі зазначено: «Робота органів державної влади та місцевого самоврядування, інших організацій та установ Киргизької Республіки здійснюється державною мовою, а в необхідних випадках – і офіційною мовою».

23 вересня 1989 року в Киргизстані було ухвалено закон про державну мову. Киргизька мова є державною мовою, а російська – офіційною.