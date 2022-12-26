Влада у Бішкеку заявила про продовження термінів блокування сайтів киргизької служби Радіо Свобода

Міністерство культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану залишило чинним рішення про блокування сайтів киргизької служби Радіо Свобода. Про це повідомляє «Радіо Азаттик» з посиланням на голову Департаменту інформації та масових комунікацій відомства Салкін Сарногоєву.

За її словами, сайти залишаться заблокованими доти, доки матеріал, через який ухвалене рішення про блокування, не буде видалений. При цьому вона зазначила, що термін блокування не вказаний у нормах закону і що він знімається після видалення матеріалу.

26 жовтня Міністерство культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану вирішило закрити на два місяці сайт киргизької служби Радіо Свобода. Влада назвала причиною рішення реакцію на сюжет у передачі «Настоящее время.Азия». За версією Мінкультури, у сюжеті під назвою «Важкі бої на кордоні Киргизстану та Таджикистану» містяться «елементи мови ворожнечі, непідтверджена інформація про нібито напад киргизької сторони на Таджикистан, інформація, що нагнітає ситуацію у в суспільстві».

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай раніше заявив: «Ми вивчили зміст цього матеріалу та не виявили жодних порушень наших стандартів. Ми не піддамося тиску з метою видалення збалансованих матеріалів з наших сайтів, чи то з боку Кремля чи уряду Киргизстану».

Також Національна телерадіокомпанія припинила трансляцію радіопередач, заявивши про буцімто технічну несправність супутникового приймача. Також киргизька влада заблокувала банківський рахунок киргизької служби Радіо Свобода.

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