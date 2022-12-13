Понад сто діячів закликали офіційний Бішкек розблокувати сайти киргизької служби Радіо Свобода

Понад сто осіб – представники інтелігенції Киргизстану, науковці, митці, активісти, журналісти – висловили стурбованість ситуацією навколо киригизької служби Радіо Свобода і блокування її сайтів, передає «Радіо Азаттик».

У зверненні до президента Киргизстану Садира Жапарова та інших високопосадовців йдеться, що «блокування сайту та банківських рахунків не відповідає ні Конституції, ні законам».

«Свобода слова – основна цінність киргизького народу, що зберігається і оберігається ним протягом багатьох століть. Недарма киргизи кажуть, що можна відрубати голову, але неможливо змусити замовкнути. Не можна не відзначити, що «Радіо Азаттик» за свою 70-річну історію відіграло значну роль у становленні самостійного, незалежного Киргизстану, зробило неоціненний внесок у досягнення свободи, про яку мріяв киргизький народ і за яку боролися наші предки в радянський період», – йдеться у зверненні.

Автори звернення закликають керівництво країни сприяти забезпеченню діяльності «Азаттик Медіа» та поновленню його повноцінної роботи.

Під зверненням підписалися також політичні – чинні та колишні депутати.

26 жовтня Міністерство культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану вирішило закрити на два місяці сайт киргизької служби Радіо Свобода. Киргизька влада також заблокувала банківський рахунок служби. Перед тим Національна телерадіокомпанія припинила трансляцію радіопередач, заявивши про буцімто технічну несправність супутникового приймача. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало адміністративну скаргу на це рішення.

«Азаттик» – киргизька служба некомерційної, незалежної корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Вона офіційно зареєстрована в Киргизстані як установа «Азаттик Медіа» та обʼєктивно висвітлює події, суспільне життя та демократичні явища в Киргизстані та світі.