Радіо Свобода оскаржує рішення уряду Киргизстану про блокування сайтів киргизької служби

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало адміністративну скаргу до Міністерства культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану у відповідь на рішення заблокувати сайти киргизької служби Радіо Свобода на два місяці після того, як мовник відмовився видалити відеорепортаж про сутички на кордоні з Таджикистаном.

В адміністративній скарзі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стверджує, що дії міністерства є неправомірними і не відповідають основним вимогам законодавства Киргизстану. А киргизька влада використовує сумнівні правові засоби для придушення вільних ЗМІ в країні.

«Радіо Свобода/Радіо Свобода скористається своїми законними правами повною мірою, передбаченою законом, для захисту свободи ЗМІ в Киргизстані. Радіо Азаттик є і залишиться голосом незалежних та надійних новин у країні», – заявив президент і головний виконавчий директор Радіо Свобода Джеймі Флай.

26 жовтня Міністерство культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану вирішило закрити на два місяці сайт киргизької служби Радіо Свобода. Киргизька влада також заблокувала банківський рахунок служби. Перед тим Національна телерадіокомпанія припинила трансляцію радіопередач, заявивши про буцімто технічну несправність супутникового приймача.

«Азаттик» – киргизька служба некомерційної, незалежної корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Вона офіційно зареєстрована в Киргизстані як установа «Азаттик Медіа» та обʼєктивно висвітлює події, суспільне життя та демократичні явища в Киргизстані та світі.