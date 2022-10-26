Влада Киргизстану заблокувала сайт киргизької служби Радіо Свобода

Міністерство культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану заблокувало сайт «Азаттик Медіа» на два місяці, йдеться у пресрелізі відомства.

Зазначається, що це рішення – реакція на сюжет телеканалу «Настоящее время» (підвідомча структура «Азаттик Медіа»). За версією міністерства, у сюжеті під назвою «Тяжкі бої на кордоні Киргизстану та Таджикистану» містяться «елементи мови ворожнечі, непідтверджена інформація про нібито напад киргизької сторони на Таджикистан, інформація, що нагнітає обстановку в суспільстві та спричинює ненависть, дискримінацію і розбрат серед громадян під час висвітлення подій у Баткенській області».

Раніше президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай наголосив, що вважає погрози на адресу журналістів «авторитарною тактикою».

«РВЄ/РС серйозно ставиться до своїх зобовʼязань щодо збалансованого висвітлення подій. Ми вивчили зміст цього матеріалу і не виявили жодних порушень наших стандартів. Ми не піддамося тиску з метою видалення збалансованих матеріалів з наших сайтів, будь то з боку Кремля чи уряду Киргизстану», – зазначив Джеймі Флай.

24 жовтня до «Азаттик Медіа» надійшов лист від Міністерства культури, інформації, спорту та молодіжної політики Киргизстану. У ньому відомство зажадало протягом доби видалити з Youtube-каналу «Настоящее время. Азия» запис прямого ефіру «Тяжкі бої на кордоні Киргизстану та Таджикистану», який був присвячений конфлікту на кордоні двох країн.

Ще взимку, після минулого загострення конфлікту на кордоні Таджикистану та Киргизстану, у Бішкеку пройшли мітинги з вимогами «покарати журналістів» незалежних ЗМІ за те, що при висвітленні подій вони давали не лише погляд Киргизстану та його влади, але також і Таджикистану, як вимагають правила обʼєктивної журналістики Учасники мітингів вимагали санкцій щодо Kaktus.media, Kloop та киргизької служби Радіо Свобода, аж до визнання їх «іноагентами» – за аналогією зі статусом, який незалежні медіа часто отримують у Росії.

«Настоящее время. Азия» – підрозділ телеканалу «Настоящее время», який базується в Бішкеку. Воно щодня випускає півгодинну програму, яка розповідає про основні події у Центральній Азії, а також робить документальні фільми та розслідування.

«Азаттик» – киргизька служба некомерційної, незалежної корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Вона офіційно зареєстрована в Киргизстані як установа «Азаттик Медіа» та обʼєктивно висвітлює події, суспільне життя та демократичні явища в Киргизстані та світі.