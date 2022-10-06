Марафон «Єдині новини» має продовжувати своє існування і не загрожує свободі слова – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що телемарафон «Єдині новини» має продовжувати своє існування та не загрожує свободі слова в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У телемарафоні працюють абсолютно різні за традиціями і підходами редакції. Тобто вони як були зі своїм характером подачі новин, так і залишились. Єдине, що це (формат єдиного марафону – ред.) дозволяє досягти ширшого охоплення(аудиторії – ред.) і координації якихось дій під час важливих подій», – наголошує Ткаченко.

На думку міністра культури та інформполітики, формат єдиного телемарафону виявився «блискучою ідеєю», який, як ствержує він, високо оцінюють західні партнери.

«Є різні точки зору стосовно того, що чи не варто повернутися до звичайних новин. Але мені здається, що, на жаль, це не на часі... Повернення під час війни до звичайної сітки розважальних каналів, коли поруч із проєктами класичного ентертейменту різного характеру зявляються новини, на мій погляд, буде виглядати дивно», – наголосив Ткаченко.

Водночас він відмовився коментувати інформацію про те, що у 2023 році держава, нібито, планує виділити на потреби єдиного марафону близько 600 мільйонів гривень.

«Я хотів би остаточно побачити фінальну суму. І інформаційна безпека – це не тільки телемарафон, а й багато інших засобів, на які потрібні кошти на сьогоднішній день. Але якщо це буде все ж таки телемарафон, то сподіваюся, що це буде справедливо, тому що впродовж цього року канали, не маючи жодних доходів від роботи телемарафону, продовжували працювати на допомогу державі. І держава має протягнути руку допомоги, щоб ми могли продовжувати інформаційне мовлення», – ввважає Ткаченко.

20 березня РНБО ухвалила рішення, згідно з яким, в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали мають транслювати цілодобовий телемарафон.

28 вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Європейській правді» розповіла, що ЄС непублічно закликає Україну «залишатися демократичною і під час війни» в інформаційному плані.

На запитання, чи йдеться про те, щоб в Україні був не «єдиний марафон», а різні канали, Фельдгузен відповіла: «Наприклад, так. Тому що люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися».