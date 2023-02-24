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У Бішкеку затримали учасників акції до річниці вторгнення РФ в Україну

За повідомленнями, люди просто хотіли покласти квіти у Дубовому парку Бішкека (фото ілюстративне)

У столиці Киргизстану Бішкеку сьогодні затримали кількох учасників акції до річниці вторгнення РФ в Україну. Як передає Киргизька служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисницю Гульшаїр Абдірасулову, затримано щонайменше сімох людей. Повідомляється, зо їх затримали особи в цивільному одязі і вилучили телефони.

За повідомленнями, люди просто хотіли покласти квіти у Дубовому парку Бішкека.

Наразі затримані перебувають в одному зі столичних райвідділків. У МВС пообіцяли прокоментувати затримання пізніше.

Влада Киргизстану раніше заявляла, що «дотримується нейтралітету» в питанні війни РФ проти України, і нагадувала своїм громадянам, що в разі участі у війні їм загрожує кримінальна відповідальність на батьківщині.

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