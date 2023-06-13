США та партнери «заморозили» 300 мільярдів доларів російських коштів – Дженет Єллен

США та союзники «заморозили»-іммобілізували російські активи і вони мають залишатися замороженими» до того часу, поки Росія некомпенсує завдану Україні шкоду. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час слухань у Комітеті фінансових послуг.

У вступному слові до слухань 13 червня щодо «Стану міжнародної фінансової системи», міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що США відіграють у міжнародних фінансових інституціях, які сприяють стабілізації світової економіки, на противагу «непрозорому нестійкому кредитуванню інших, таких як Китай».

Посадовиця відзначила роль міжнародних фінансових установ в підтримці фінансової стабільності України. Вона навела приклад МВФ, який цього року схвалив програму для України, обсягом 15 мільярдів доларів.

«Ця програма, в поєднанні з прямою бюджетною підтримкою від Сполучених Штатів та партнерів, допоможе задовольнити нагальні фінансові потреби України. Це також сприятиме реформі управління та боротьбі з корупцією», – додала Єллен.

Посадовиця відзначила також і роль Світового банку в тому, щоб «проводити відповідальний та підзвітний розподіл коштів для стабілізації економіки» України.

Скільки коштів «заморозили»-іммобілізували

«З початку російської агресії ми робимо рішучі кроки, щоб іммобілізувати резерви російського центробанку і працюємо разом з нашими союзниками та партнерами. Разом ми іммобілізували близько 300 мільярдів доларів резервів», – повідомила під час слухань міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Вона запевнила, що спільно з міжнародними партнерами США забезпечують, щоб ці активи залишались іммобілізованими «до вирішення конфлікту і до того, як Росія сплатить за шкоду, якої вона завдала».

Економічна підтримка України є важливою, але, зрештою, Росія має сплатити за відновлення України, заявив, звертаючись до Єллен під час слухань, конгресмен-республіканець Френч Гілл. Він нагадав, що виступив співавтором законопроєкту «Про відбудову України», який передбачає необхідні повноваження США, щоб «перебрати власність над суверенними активами Росії і зарезервувати їх на спеціальному міжнародному рахунку для відшкодування збитків війни».

Це, на переконання Гілла, повною мірою відповідатиме міжнародним нормам та прецеденту, а також закликам міжнародної спільноти, зокрема «Групи семи».

Міжнародний механізм стягнення репарацій

Відповідаючи на питання Гілла про необхідні кроки зі створення міжнародного механізму репарацій для України, Єллен наголосила на важливості тісної координації таких дій з міжнародними союзниками та партнерами.

«Більшість іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах», – сказала Джанет Єллен.

Гілл погодився з Єллен щодо необхідності тісної координації дій із союзниками.

Єллен заперечила критику з боку американських законодавців стосовно неефективності санкцій роти Росії, зокрема щодо обмеження надходжень від продажу нафти.

Вона заявила, що такі надходження Росії скоротились на половину за рік, а російська влада сама визнає серйозний негативний вплив цінового обмеження на російську нафту, яке запровадили союзники.

«Їхній бюджет перейшов з великого профіциту до дефіциту і вони мусили змінити оподаткування нафтових компаній. Це шкодить їхній довгостроковій здатності інвестувати до нафтової галузі. Гадаю, наша політика в цій сфері була досить успішною», – сказала Єллен.