Швейцарія відкидає критику щодо поводження з російськими активами

Швейцарія наполягає на тому, що обмежує російські активи, які зберігаються в країні, після того, як інші країни звинуватили швейцарців у недостатності заходів.

Берн заморозив активи на 8,3 мільярда доларів після запровадження санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, заявила Гелен Будлігер Артієда, директорка урядового департаменту Державного секретаріату з економічних питань.

За її словами, це еквівалент приблизно «доброї третини» 23,4 мільярда доларів, заморожених у всьому Європейському союзі, повідомило агентство AFP.

Швейцарія не є членом ЄС, але підтримала санкції блоку щодо Росії.