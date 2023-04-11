Швейцарія відкидає критику щодо поводження з російськими активами

Швейцарія наполягає на тому, що обмежує російські активи, які зберігаються в країні, після того, як інші країни звинуватили швейцарців у недостатності заходів.
Берн заморозив активи на 8,3 мільярда доларів після запровадження санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, заявила Гелен Будлігер Артієда, директорка урядового департаменту Державного секретаріату з економічних питань.
За її словами, це еквівалент приблизно «доброї третини» 23,4 мільярда доларів, заморожених у всьому Європейському союзі, повідомило агентство AFP.
Швейцарія не є членом ЄС, але підтримала санкції блоку щодо Росії.
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