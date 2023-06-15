ISW звертає увагу на повідомлення про масову загибель військових РФ біля Кремінної

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні звернув увагу на повідомлення російських провоєнних блогерів про масову загибель військових РФ поблизу окупованого міста Кремінна в Луганській області.

За цією інформацією, близько 100 російських військових могли померти і ще стільки ж зазнати поранень, коли були зібрані на плацу в очікуванні приїзду командувача 20-ю армією генерал-майора Сухраба Ахмедова. Російські джерела, цитовані ISW, стверджують, що одна з дивізій чекала в одному місці близько двох годин, коли до розташування підрозділу прилетіли снаряди, запущені українськими системами HIMARS.

У міністерстві оборони Росії інформацію, опубліковану так званими «воєнкорами», не коментували. Генштаб ЗСУ також не повідомляв про удари по Кремінній упродовж останнього часу.

Розташоване на північному заході Луганської області місто Кремінна було окуповане силами РФ у квітні 2022 року. Воно знову стало прифронтовим після того, як у вересні 2022 року українські військові провели швидку контрнаступальну операцію в Харківській області, тоді ж ЗСУ деокупували кілька сіл у Луганській області.