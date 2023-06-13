84% українців вважають, що російськомовні в Україні не зазнають утисків – КМІС

Більшість українців, 84%, вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 26 травня до 5 червня 2023 року. Рік тому цей показник був ще вищим, тоді він становив 93%.

Лише 8% опитаних вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків та переслідувань в Україні (у травні 2022 року цей показник становив 5%).

«Систематичні утиски і переслідування російськомовних громадян» є очевидною неправдою для пересічних українців, адже це суперечить їхньому повсякденному досвіду мирного співіснування різних мов в Україні», – так прокоментував отримані результати виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося випадковою вибіркою по телефону. У ньому взяли участь 984 респонденти віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України. У вибірку не включали жителів територій, які не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). 32 учасники опитування ідентифікували себе за національністю як росіяни.