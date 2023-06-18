«Не пройшли фільтрацію». Кого, крім «азовців», судять в РФ?

Кого з полонених українських військових зараз судять у Росії та в чому їх звинувачують? Чому у цьому процесі є і цивільні заручники? До яких термінів їх можуть засудити і чи впливає це на можливість обміну? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Агентство Associated Press 14 червня повідомило, що російська влада почала судити 22 українських військовополонених, членів бригади «Азов». Вони потрапили в полон у травні минулого року. В Росії їх звинувачують у «тероризмі». Повідомляється, що обвинувачення були висунуті 24 особам, втім, двох обміняли на російських військовополонених.

За інформацією журналістів, серед обвинувачених захисників Маріуполя, які перебували на «Азовсталі» – вісім жінок, вони працювали кухарями для українських військових. Полонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення.

Українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод» уточнила, що, за даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими. Щонайменше у двох людей закінчився контракт на момент повномасштабного вторгнення і вони не несли служби. Щодо інших цивільних людей інформація ще уточнюється, йдеться в повідомленні. Наступне судове засідання призначили на 28 червня.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк засудив Росію за проведення судового засідання над українськими військовополоненими. Він зазначив, що «подібні знущання з комбатів – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду».

засудив Росію за проведення судового засідання над українськими військовополоненими. Він зазначив, що «подібні знущання з комбатів – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду». Представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Євгенія Синельник 15 червня в ефірі Радіо Свобода розповіла, що наразі в російському полоні перебувають близько 1900 захисників Маріуполя.

15 червня в ефірі Радіо Свобода розповіла, що наразі в російському полоні перебувають близько 1900 захисників Маріуполя. Раніше, 31 травня, російське інформаційне агентство ТАСС, із посиланням на Головну військову прокуратуру Росії, повідомило, що підконтрольний РФ так званий «Верховний суд» угруповання «ДНР» засудив військовослужбовців «Азову» Олександра Педака та Євгена Висоцького до 25 років позбавлення волі. Російські окупаційні сили звинуватили їх у нібито вбивстві двох жителів Маріуполя. Зазначається, що бійці будуть відбувати покарання у колонії суворого режиму. Той же так званий «суд» також засудив до 20 років позбавлення волі іншого бійця «Азову» Дмитра Смітія. Його так само звинуватили у нібито вбивстві жительки Маріуполя.

«Бутафорські суди»

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі «Новинам Приазов’я» наголосив, що так звані судові процеси, які Росія влаштовує над українськими військовими, покликані переконати російське суспільство в тому, що українські бійці нібито чинять злочини проти власного населення. Росія у такий спосіб виправдовує власну агресію, вважає він.

«Звісно ці процеси, які відбуваються вони бутафорські, вони мають характер фейкових судових процесів. Ми бачимо, що фактично Росія засуджує українських військовослужбовців за те, що вони боронять власну землю», – наголосив Яценко.

Ці судові процеси над українськими військовими не впливають на можливість їхнього обміну, каже представник Координаційного штабу.

Коли вже є вирок, таких наших захисників і захисниць вже можна обмінювати

«Поки триває так зване слідство, поки вони фабрикують ці документи, то можливість обміну часто буває заблокована, тому що російська сторона посилається на те, що, мовляв, триває такий процес цього слідства, і ми не можемо проводити такі обміни. Вироки зазвичай бувають довготривалі і суворі. Тому що вони показують, що вони суворо до цього ставляться – що українці захищають свою землю. Але коли вже є вирок, таких наших захисників і захисниць вже можна обмінювати», – зазначив Яценко.

Про умови утримування

За даними представника Координаційного штабу, на відміну від України, у Росії немає окремих місць, де утримують військовополонених.

Він каже, що українських військовополонених утримують у кількох десятках місць, які географічно розташовані на дуже широкій території – це і тимчасово окупована територія України, і територія РФ. Зазвичай в порушення Женевських конвенцій українських військовополонених в Росії утримують разом із кримінальними злочинцями.

Часто утримують наших військовополонених в якихось промислових приміщеннях, у підвалах, їх не випускають на прогулянки

«Тобто це різноманітні колонії, СІЗО, якісь місця малопристосовані для утримання, зокрема така практика є у так званих «кадирівців» і у приватних військових компаніях, таких як сумно відома ПВК «Вагнер» – вони часто утримують наших військовополонених в якихось промислових приміщеннях, у підвалах, їх не випускають на прогулянки. Ті, хто повернулися з полону, свідчать, що вони часто не знають, яка це пора року, чи час доби. Тому що постійно у них якась тьмяна лампочка горить і вони тільки за тим, як їх годують можуть визначити власне що зараз відбувається, який час. Тому це велика проблема», – зазначає Яценко.

Україна співпрацює з деякими російськими адвокатськими організаціями, які надають правову допомогу, додав представник Координаційного штабу. Завдяки цьому є можливість, наприклад, надсилати адвокатські запити в місця тимчасового утримання, щоб переконатися в місцеперебуванні українських полонених. Адже Росія не надає Україні таку інформацію.

Що після судів?

Представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Сандра Кротевич називає так звані судові процеси над українськими військовополоненими «знущанням».

Немає гарантії того, що вони їх засудять і повернуть в місця, де їх утримували, і де по них була інформація

«Якщо вони дійсно їх засудять, невідомо куди їх відправлять. Важко буде якраз їх розшукувати, де вони перебуватимуть. Оце буде основна проблема, тому що немає гарантії того, що вони їх засудять і повернуть в місця, де їх утримували, і де по них була інформація. Це, мабуть, найважче», – зауважила представниця асоціації.



Кротевич звернула увагу на те, що українські бійці мають виснажений вигляд на фото і відео, які поширюють ЗМІ із зали судових засідань.

«Як можна знати, в яких умовах їх утримують, якщо туди жодного разу не приїхав Червоний Хрест, який би мав перевірити, чи поводиться країна-вбивця з нашими військовополоненими згідно із Женевською конвенцією. Бо Україна (представники – ред.) туди приїхати, подивитися не може. Хоча у нас уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово казав, що він готовий особисто поїхати перевірити, в якому стані перебувають наші військовополонені. Але ви бачите, вони (російська влада – ред.) нікого не допускають», – зазначила Кротевич.

Цивільних судять як військовополонених

Журналістка, координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко сказала «Новинам Приазов'я», що серед тих, кого зараз судять у Росії, є колишні військові «Азову», які у 2022 році вже не служили й були затримані окупантами, скоріш за все, під час фільтрації. Журналістка також припускає, що серед полонених є військові, які перебували на базі «Азову» поблизу Маріуполя.

Жили на території Маріуполя звичайним цивільним життям

«Вони просто жили на території Маріуполя звичайним цивільним життям. Їх затримали під час проходження так званого процесу фільтрації, вони її не пройшли, деякі були затримані у себе вдома, в помешканні, тому що були злиті всі списки колишніх «азовців», і таким чином вони опинилися за ґратами, в Донецькому СІЗО. Ми вже знали, що станом на кінець травня 2022 року вони вже говорили про те, що їм висунуто було обвинувачення, і що їх розглядають як «терористів», і будуть судити, і вони можуть отримати великі терміни», – розповідає Катриченко.

За її словами, тоді жінкам дозволили виїжджати з окупованого міста разом з дітьми. Але під час фільтрації окупантів їх затримали, а тепер цих українок побачили в залі російського суду разом з полоненими військовослужбовцями. Також серед тих, кого судять зараз, є чоловіки – кінолог та звичайний солдат, в яких вже закінчилися контракти з «Азовом» на момент масштабного вторгнення РФ в Україну, додала правозахисниця.

Кого вже запроторили за ґрати?

Російські окупаційні сили судять не лише бійців «Азову», а й представників інших військових формувань України, каже Катриченко. Мало того, вже по деяких є «вироки».

Кілька «азовців» вже перебувають в колонії №32, ніби відбувають покарання після вже отримання певних «вироків»

«На окупованій території кілька «азовців» вже перебувають в колонії №32, ніби відбувають покарання після вже отримання певних «вироків», – каже вона.

Катриченко зазначила, що Росія намагається засудити українських військових фактично за те, що вони захищають Україну.

«Коли військовослужбовців засуджують за те, або підозрюють, звинувачують в тому, що вони брали участь у війні, у бойових діях, а вони фактично захищали батьківщину, це неприпустимо, і це вже відбувається. Держава, під владою якої перебувають у військовому полонині, не має права цього робити», – зауважила правозахисниця.

Журналістка вважає, що спочатку Росія хотіла засудити командирів захисників Маріуполя, але цей план зірвався. Їх поміняли й доправили до Туреччини, де вони досі перебувають.

«Ніхто не може вплинути на РФ»

Адвокат Микола Полозов зазначив, що процес над українськими військовими відбувається там же, де судять кримських татар за начебто причетність до організації «Хізб-ут-Тахрір» – у Південному окружному воєнному суді у Ростові.

Основне – це, звичайно ж, пропагандистська історія, тобто це судилище, яке потрібне російській владі для внутрішньої роботи, для використання в пропаганді,

«Навіщо їм знадобилася така масова справа, де присутні 22 особи на лаві підсудних, жінки, важко сказати. Вони могли б поділити на дрібніші групи, але тут я думаю, що основне – це, звичайно ж, пропагандистська історія. Тобто це судилище, яке потрібне російській владі для внутрішньої роботи, для використання в пропаганді, для впливу на населення, щоб продемонструвати: «Дивіться, ми ж ведемо денацифікацію, ми ж переслідуємо терористів», – зауважує адвокат.

З практики попередніх обмінів відомо, що українських військових повертали в Україну, в тому, числі, якщо в Росії їх намагалися засудити, каже Полозов.

Цілком можливо, процедура звільнення цих людей буде тільки вже після вироку

«Ну, винесуть вирок, ось кожному там відміряють по скільки-то років, комусь двозначні цифри, комусь не двозначні цифри, але це не означає, що ці люди будуть там до кінця цього вироку, і потім лише вони зможуть вийти на волю. Ні, оскільки вони військовослужбовці, цілком очевидно, що вони є в якихось списках на обмін, цілком очевидно, що по них йдуть переговори. Інше питання, що безпосередньо з процесу ми не бачили, щоб когось звільняли, тобто цілком можливо, процедура звільнення цих людей буде тільки вже після вироку», – сказав Полозов.

За його словами, для Росії неважливо, чи є полонені чинними військовослужбовцями. Якщо людина має якийсь стосунок до полку «Азов», то автоматично, з погляду російської влади, є «терористом».

«Тут, знову ж таки, можна звернутися до висловлювань того ж таки Путіна чи Медведєва, які ще тоді в контексті чеченських війн говорили, що ось неважливо, чим займається терорист. Варить суп, він також терорист. І тут за таким же принципом вони залучають жінок», – каже адвокат.



Полозов зазначив, що якби у процесі брали участь незалежні адвокати, його можна було б призупинити. Адвокат додав, що ні Україна, ні країни Заходу не можуть вплинути на Росію у питанні поводження з військовополоненими.

Захисники Маріуполя, які перебували на заводі «Азовсталь», потрапили в полон у травні 2022 року, коли командири цих підрозділів отримали наказ від вищого військового командування – зберегти життя особового складу. Російська влада минулого року визнала «Азов» терористичним угрупованням.

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