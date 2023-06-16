«Суд» над полоненими «азовцями» в Росії є «воєнним злочином» – Центр громадянських свобод

Суд, який відбувається в російському Ростові-на-Дону над полоненими бійцями батальйону «Азов», є «воєнним злочином», зазначила в ефірі Радіо Свобода правозахисниця, голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Правозахисниця стверджує, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право.

«Військові є військовополоненими і, власне, мають привілей комбатанта і, відповідно до міжнародного гуманітарного права, заборонено проводити суди над військовими, за те що вони брали участь в бойових діях. Коли ми подивимось, у чому їх звинувачують, то ми зрозуміємо що їх судять саме за це. Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір», – стверджує Матвійчук в ефірі програми «Свобода.Ранок».

Вона пояснює: «воїнам Національної гвардії України інкримінують участь у терористичній організації та спробі захопити владу, що не відповідає дійсності. Окрім того – російська сторона ще й незаконно утримує цивільних».

«Їм інкримінують участь у терористичній організації. Напевно так Росія бачить Національну гвардію України і всі Збройні сили України. А також (інкримінують – ред.) участь у спробі захопити владу, і це зрозуміло тому що Росія вважає окуповані українські території російською територією. Коли ми говоримо про цивільних, то їх Росія взагалі не мала права затримувати. Є досить обмежені підстави для затримання цивільних, і точно утримувати більше того часу, коли з’ясовується наскільки вони становлять небезпеку. Тут є очевидним воєнний злочин» , – пояснює правозахисниця.

Напередодні Центр громадянських свобод офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак відповіді ще не отримав і офіційної реакції не було. Олександра Матвійчук вважає, що міжнародне право не працює у російської сторони.

«Є право, а є реалії життя. В наших реаліях право не працює. Стосовно права – військовополонені можуть йти на обмін, і тут, очевидно, що після отримання вироку відкриється «вікно можливостей» для того, щоби інтенсифікувати перемовини по цим людям, яких ми бачимо: зморених і замучених. А цивільні люди взагалі не мають йти на обмін, вони мають бути звільнені негайно без будь-яких умов і якихось затримок. Ми в ситуації, коли Росія чхає на міжнародне право і на всі рішення міжнародних організацій», – розповідає правознавиця.

Агенція Associated Press повідомила, що в російська влада почала судовий процес над 22 українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов». Вони потрапили в полон у травні 2022 року. В Росії їх звинувачують у тероризмі.

За інформацією AP, серед 22 обвинувачених захисників «Азовсталі» – вісім жінок. За даними агентства, військовополонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення.

Згодом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк засудив Росію за проведення судового засідання над 22 українськими військовополоненими і назвав це воєнним злочином.