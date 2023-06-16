Суд над «азовцями» в Росії – воєнний злочин?

- «Іде дуже серйозне протистояння» – так заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже про ситуацію на фронті. І пояснює, що оборонні і наступальні дії тривають нині на різних напрямках. Агенція Reuters в той же час пише, що Україна задіяла тільки 3 з 12 бригад у контрнаступі й вирішальні бої – ще попереду. Яка ситуація на фронті? Скільки території на разі звільнили українські захисники?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Відбулася 13-та зустріч у форматі «Рамштайн». Безпека українського неба – одна з головних тем. Партнери України домовилися посилювати протиповітряну оборону. Обіцяють нові пускові установки й ракети до них. Головні висновки зустрічі та чи говорили про F16, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Дочекайтеся.
- У Росії почали судити бійців батальйону «Азов». Серед 22-х осіб – вісім жінок. Їх звинувачують у терористичній діяльності проти Росії. Хто ці люди? Чи зможуть їх повернути через обмін полоненими. Що на них очікує після так званих «вироків» та чи вважати це судилище воєнним злочином?
- Після трагедії на Херсонщині через знищення російськими силами Каховської ГЕС волонтери лише до Львова евакуювали понад півтори тисячі котів і собак. Чотирилапих рятували із затоплених будівель, тепер вони проходять реабілітацію та чекають на нових господарів. Подробиці покажемо скоро у сюжеті.
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