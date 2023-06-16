Суд над «азовцями» в Росії – воєнний злочин?

«Іде дуже серйозне протистояння» – так заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже про ситуацію на фронті. І пояснює, що оборонні і наступальні дії тривають нині на різних напрямках. Агенція Reuters в той же час пише, що Україна задіяла тільки 3 з 12 бригад у контрнаступі й вирішальні бої – ще попереду. Яка ситуація на фронті? Скільки території на разі звільнили українські захисники?

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