В Асоціації родин захисників «Азовсталі» підрахували, скільки бійців перебуває у російському полоні

У російському полоні наразі перебуває близько 700 бійців бригади «Азов», розповіла представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Євгенія Синельник в ефірі Радіо Свобода.

«Зараз озвучу загалом гарнізон Маріуполя. Тому що всі вони виходили з 16-го по 20 травня за наказом в «почесний полон». Наразі залишилося близько 1 900 бійців. Це суміжні. Це і бригада «Азов», і Нацгвардія, і ЗСУ, і морська піхота, і інші», – уточнила вона.

Синельник наголосила, що слід звернути увагу Червоного Хреста та інших організацій на зовнішній вигляд українських полонених, над якими в РФ розпочали судовий процес.

«Хлопці виснажені, хлопці виглядають так, начебто вони з концтабору. Ми бачимо, що в деяких йдуть як рани, які загоїлися. Тобто ми сумніваємося, що там взагалі якась медична допомога і обстеження були», – каже представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі».

Синельник зазначила, що за її інформацією, там, де перебувають полонені «відсутня будь-яка гігієна, будь-яке гідне ставлення до них, будь-які санітарні умови, вони на найнижчому рівні».

Агенція Associated Press повідомила, що в російська влада почала судовий процес над 22 українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов». Вони потрапили в полон у травні 2022 року. В Росії їх звинувачують у тероризмі.

За інформацією AP, серед 22 обвинувачених захисників «Азовсталі» – вісім жінок. За даними агентства, військовополонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення.

Згодом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк засудив Росію за проведення судового засідання над 22 українськими військовополоненими і назвав це воєнним злочином.