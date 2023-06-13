Франція заявляє про викриття масштабної дезінформаційної кампанії РФ щодо України

Франція заявляє, що розкрила масштабну дезінформаційну кампанію, яку розгорнула Росія, повідомляє AFP.

Кампанія передбачала публікацію неправдивих новин, ворожих до України, які виглядали так, ніби їх опублікували відомі французькі інформаційні організації.

«Франція засуджує ці дії, які не гідні постійного члена Ради Безпеки ООН», – заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна.

«Влада Франції тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну, яку очолює Росія», – додала вона.

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У лютому 2023 року зовнішньополітична служба Євросоюзу опублікувала доповідь про дезінформацію та маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі в 2022 році. У цій доповіді Росію назвали головною країною-дезінформатором року. На думку відомства, війна Росії в Україні стала головною темою інформаційних атак, причому в 60 випадках зі 100 їхньою метою було виправдання російського вторгнення. Другою метою інформаційних атак Росії стала дискредитація ЄС та країн, що входять до нього.