У Латвії обрали нового президента

Міністр закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса обрали новим президентом країни.



За його кандидатуру проголосували 52 депутати Сейму за необхідного мінімуму в 51 голос. Рінкевичса було обрано у третьому раунді голосування. Його суперника Улдіса Піленса підтримали 25 депутатів. Чинний очільник держави Егіл Левітс не став балотуватися на другий термін.



Латвійські ЗМІ зазначають, що партії правлячої коаліції не змогли домовитись про єдиного кандидата у президенти. Найбільша із партій коаліції «Нова єдність» висунула кандидатуру Рінкевичса, а «Об’єднаний список» підтримав Піленса. Зрештою Рінкевичса обрали завдяки підтримці низки опозиційних партій.



На посаді глави МЗС Рінкевичс різко засуджує військове вторгнення Росії в Україну та виступає на підтримку України.



Латвія – парламентська республіка, президент має здебільшого церемоніальні повноваження, проте традиційно сприймається як важлива постать, до якої прислухається суспільство.