Латвія: у Ризі демонтували пам’ятник Пушкіну

Влада столиці Латвії, Риги, перемістила пам’ятник російському поету XIX століття Олександру Пушкіну з парку в центрі міста на склад, повідомляють місцеві медіа.

Згідно з повідомленнями, статую мають передати до місцевого художнього музею.

Пам’ятник, створений російським скульптором Олександром Тартиновим, був встановлений в 2009 році як подарунок Москви. Однак латвійська влада так і не дала офіційного дозволу на розміщення статуї в ризькому парку Кронвальда, рекомендуючи обрати інше місце.

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У серпні минулого року влада знесла в Ризі пам’ятник радянським воїнам. У жовтні в місті Даугавпілс демонтували два пам’ятники радянським воїнам.