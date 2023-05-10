У Латвії після 9 травня порушили справи про виправдання війни в Україні

Правоохоронні органи Латвії після подій 9 травня порушили три кримінальні справи про виправдання війни в Україні, а також справу про пошкодження державного прапора.

Як повідомляє видання Delfi, обвинуваченими стали російськомовні жителі Риги та Даугавпілса. Одним із приводів для кримінального переслідування стало інтервʼю каналу TV3, у якому порушувалася тема російського вторгнення в Україну.

Про затримання людини, яка, ймовірно, підпалила латвійський прапор, поки не повідомлялося.

Також після 9 травня порушено понад 30 адміністративних справ – переважно через «георгіївські» стрічки біля місць, де раніше стояли демонтовані памʼятники радянської доби, а також через запуск феєрверків.

Піротехніка в Латвії заборонена 9 та 10 травня, за цим правилом затриманим може загрожувати і кримінальне переслідування, зазначає Delfi.

У квітні Сейм Латвії терміново ухвалив закон про заборону святкових заходів, мітингів, ходів та пікетів у громадських місцях на 9 травня, а також заборонив використання піротехніки цього дня. Серед цілей закону – захист інтересів держави, моральності суспільства і недопущення заворушень.

9 травня в Латвії рішенням Сейму оголошене Днем памʼяті загиблих від агресії Росії в Україні. Поліція Латвії заздалегідь попередила, що масові збори 9 травня розцінюватимуться як підтримка російської агресії проти України.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Латвія активно підтримує Київ у гуманітарній та військовій сферах, а також закликає до цього інші країни Європи.