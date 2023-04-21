Латвія вирішила віддати Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні, заявила міністр оборони країни Інара Мурнієце.
«Латвія відгукнулася на запит України щодо постачання ЗРК і ухвалила рішення передати Україні всі ЗРК Stinger, які ще є на озброєнні у нашому розпорядженні. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх якомога швидше», – сказала вона, не уточнивши, про яку кількість ЗРК йдеться.
За її словами, Рига продовжує реалізацію амбітної програми навчання українських військових. Міністр висловила впевненість, що до кінця року Латвія підготує майже 3 тисячі військовослужбовців ЗСУ.
З початку повномасштабної російської агресії Латвія, як і інші країни Балтії – Литва та Естонія – послідовно і рішуче підтримує Україну.
Латвія вирішила віддати Україні всі свої ЗРК Stinger – міністр
Латвія вирішила віддати Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні, заявила міністр оборони країни Інара Мурнієце.
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