Латвія вирішила віддати Україні всі свої ЗРК Stinger – міністр

Латвія вирішила віддати Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні, заявила міністр оборони країни Інара Мурнієце.



«Латвія відгукнулася на запит України щодо постачання ЗРК і ухвалила рішення передати Україні всі ЗРК Stinger, які ще є на озброєнні у нашому розпорядженні. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх якомога швидше», – сказала вона, не уточнивши, про яку кількість ЗРК йдеться.



За її словами, Рига продовжує реалізацію амбітної програми навчання українських військових. Міністр висловила впевненість, що до кінця року Латвія підготує майже 3 тисячі військовослужбовців ЗСУ.



З початку повномасштабної російської агресії Латвія, як і інші країни Балтії – Литва та Естонія – послідовно і рішуче підтримує Україну.