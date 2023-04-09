Латвія починає другий етап будівництва паркану на кордоні з Білоруссю

Латвія починає другий етап будівництва паркану вздовж кордону з Білоруссю довжиною 63,9 км, повідомляє видання Delfi.

За інформацією видання, будівництво огорожі мають намір завершити до кінця 2024 року.

На першому етапі Латвія вже побудувала 54 км паркану на кордоні з Білоруссю, але погода взимку не сприяла продовженню робіт у болотистій місцевості. Їх відновлять, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів, пишуть журналісти.

«Окрім того, частина проблем пов’язана з рельєфом місцевості, адже прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, а дороги мають бути безпечними для руху. Загалом проєкт передбачає будівництво паркану на 173-кілометровій смузі латвійсько-білоруського кордону», – зазначає видання.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС почалася навесні 2021 року. Спочатку в Литві відбулося багаторазове зростання кількості нелегальних мігрантів. Після того, як влада Литви вирішила не затримувати мігрантів, а повернути їх до Білорусі, потік нелегалів був спрямований на Польщу, а потім на Латвію.

Перед початком війни міграційні потоки в Україні суттєво зменшилися, але після цього знову зросли.

Лідери країн Балтії та Польщі поклали відповідальність за міграційну кризу на кордоні на білоруську владу, яка у відповідь назвала причиною кризи дії Заходу в країнах, звідки прибувають мігранти.