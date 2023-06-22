Генштаб: Росія вночі завдала чергового удару ракетами і дронами, на сході – «важкі бої»

Росія в ніч на 22 червня завдала чергового ракетного й авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні, інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано шість іранських ударних БпЛА Shahed. Усі «Шахеди» знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Щодо ситуації на сході, то, за даними командування, загарбники і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках, де тривають «важкі бої». Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень, йдеться в повідомленні.

«На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області», – повідомили в Генштабі.

У ніч на 22 червня про обстріли без подробиць повідомляли представники влади Кривого Рогу на Дніпропетровщині, Херсонщини і Харківської області.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».

Президент України Володимир Зеленський сказав 21 червня, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.



«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – відзначив він. Зеленський додав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.