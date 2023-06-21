«Про свої штурми вони давно забули» – пресофіцер Назаренко про дії військових РФ на тлі наступу ЗСУ

Після початку наступу українських військ на південь Донецької та Запорізької областей сили РФ не мають можливості атакувати місто Вугледар, яке вони намагалися штурмувати кілька місяців – фактично водночас із операцією в Бахмуті. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, 21 червня сказав пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко.

«Зараз немає жодних спроб із їхньої сторони штурмувати місто. Вони там зазнали вже двічі чи тричі величезних втрат. І зараз у них проблеми на інших ділянках фронту, зокрема, на Времівському виступі (звільнена ЗСУ територія навколо кількох населених пунктів, за назвою одного з сіл, Времівки в Донецькій області – ред.). Тому жодних спроб якось загрожувати захопленням міста Вугледар немає… Тобто обстрілюють постійно, але штурмових дій не ведуть, та й у них просто вже і немає сил на це. Їм би вже зараз нас стримати, а про свої штурми вони вже давно забули», – розповів пресофіцер бригади.

Президент України Володимир Зеленський сказав 21 червня, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.



«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – відзначив він. Зеленський додав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.